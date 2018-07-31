В Греції сталася стрілянина в таборі ромів, є постраждалі

Поліція заарештувала одного із нападників

В Греції, на острові Родос сьогодні, 31 липня, в результаті стрілянини у ромському таборі, травмовано 13 осіб. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Так, за попередніми даними, інцидент стався в момент, коли троє ромів на автомобілі зупинилися біля табору і відкрили вогонь.

Мотиви і причини нападу поки невідомі.

Також зазначаэться, що поліція заарештувала 17-річного нападника.

Разом з тим, пошуки ще двох зловмисників продовжуються.

Нагадаємо, у квітні у Голосіївському районі Києва представники націоналістичної організації С14 знищили табір ромів.

18 липня 2018 року суддя Голосіївського районного суду призначив координатору націоналістичної організації C14 Сергію Мазуру цілодобовий домашній арешт за підозрою у нападі на ромів у Києві.

Раніше також повідомлялося,що в столиці Італії Римі поліція розігнала табір ромів, в якому знаходилось близько 300 осіб. Деякі з виселенців заявили про застосування до них сил з боку правоохоронців, однак поліція цю інформацію заперечує