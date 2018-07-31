В Греции произошла стрельба в лагере ромов, есть пострадавшие

Полиция арестовала одного из нападавших

В Греции, на острове Родос сегодня, 31 июля, в результате стрельбы в лагере ромов, было травмировано 13 человек. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Так, по предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь.

Мотивы и причины нападения пока неизвестны.

Также отмечается, что полиция арестовала 17-летнего нападающего.

Вместе с тем, поиски еще двух нападающих продолжаются.

Напомним, в апреле в Голосеевском районе Киева группа лиц, которые были в балаклавах, совершили нападение на временное поселение ромов и уничтожили его.

18 июля 2018 года судья Голосеевского районного суда назначил координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру круглосуточный домашний арест по подозрению в нападении на лагерь ромов в Киеве.

Ранее также сообщалось,что в столице Италии Риме полиция разогнала лагерь цыган, в котором находилось около 300 человек. Некоторые из выселенцев заявили о применении к ним сил со стороны правоохранителей, однако полиция эту информацию отрицает