В Афінах посилили заходи безпеки через голосування по Македонії

Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Зокрема, буде обмежена робота метро

У зв'язку з майбутнім голосуванням про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви балканської держави, поліція Греции посилила заходи безпеки в Афінах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, ультраправі угруповання закликали своїх прихильників до мобілізації та участі в акціях протесту проти угоди.

У свою чергу поліція Греції з 16:30 закриє станцію метро на площі Сінтагма, де розташований парламент. Потяги будуть проходити станцію без зупинки.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент Греції сьогодні, 24 січня, проведе голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви.

Голосування відбудеться пізно ввечері.

Очікується, що парламент ратифікує угоду. Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса заручився підтримкою не менше 151 депутата в 300-місцевому парламенті.

Раніше, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення вимагає схвалення парламенту Греції.