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В Афінах посилили заходи безпеки через голосування по Македонії

Новини » Політика    24.01.2019 - 14:39
В Афінах посилили заходи безпеки через голосування по Македонії
Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Зокрема, буде обмежена робота метро

У зв'язку з майбутнім голосуванням про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви балканської держави, поліція Греции посилила заходи безпеки в Афінах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, ультраправі угруповання закликали своїх прихильників до мобілізації та участі в акціях протесту проти угоди.

У свою чергу поліція Греції з 16:30 закриє станцію метро на площі Сінтагма, де розташований парламент. Потяги будуть проходити станцію без зупинки.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент Греції сьогодні, 24 січня, проведе голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви.

Голосування відбудеться пізно ввечері.

Очікується, що парламент ратифікує угоду. Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса заручився підтримкою не менше 151 депутата в 300-місцевому парламенті.

Раніше, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення вимагає схвалення парламенту Греції.

Парламент Греції сьогодні проголосує за угоду про назву Македонії
Новини України ПарламентМакедонияГреціяголосование
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