У Греції послаблюють карантин на тлі збільшення випадків COVID-19
Уряд Греції прийняв рішення послабити деякі карантинні обмеження, попри сплеск коронавірусу в країні. Заходи послаблять з суботи, 3 квітня.
Про це заявив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардалиас, передає Associated Press.
Так, з суботи буде дозволено виїжджати за межі своєї власної громади, але тільки у вихідні дні. Вправи можна робити максимум з трьома людьми або однією сімейною групою.
При цьому з понеділка, 5 квітня, знову можуть відкритися роздрібні магазини, крім універмагів і торговельних центрів.
Зазначимо, що з початку листопада в Греції діють карантинні обмеження. Зокрема, роздрібні магазини, бари та ресторани закриті, а людям дозволяється залишати свої будинки тільки з певних причин і після відправки текстового повідомлення владі або з бланком самодекларації. Порушення караються штрафом у розмірі 300 євро.
В Греції все підтвердили 260 тисяч випадків коронавірусу, при цьому понад 8 тисяч - летальні. При цьому в країні багато відділення інтенсивної терапії переповнені. Водночас все більше державних лікарень стають установами тільки для хворих COVID-19.
Нагадаємо, раніше у Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня.