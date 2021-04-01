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У Греції послаблюють карантин на тлі збільшення випадків COVID-19

Новость на русском → Афіни, Четвер 01 квітня 2021 19:57
У Греції послаблюють карантин на тлі збільшення випадків COVID-19 Фото: чоловік у масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення послабити деякі карантинні обмеження, попри сплеск коронавірусу в країні. Заходи послаблять з суботи, 3 квітня.

Про це заявив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардалиас, передає Associated Press.

Так, з суботи буде дозволено виїжджати за межі своєї власної громади, але тільки у вихідні дні. Вправи можна робити максимум з трьома людьми або однією сімейною групою.

При цьому з понеділка, 5 квітня, знову можуть відкритися роздрібні магазини, крім універмагів і торговельних центрів.

Зазначимо, що з початку листопада в Греції діють карантинні обмеження. Зокрема, роздрібні магазини, бари та ресторани закриті, а людям дозволяється залишати свої будинки тільки з певних причин і після відправки текстового повідомлення владі або з бланком самодекларації. Порушення караються штрафом у розмірі 300 євро.

В Греції все підтвердили 260 тисяч випадків коронавірусу, при цьому понад 8 тисяч - летальні. При цьому в країні багато відділення інтенсивної терапії переповнені. Водночас все більше державних лікарень стають установами тільки для хворих COVID-19.

Нагадаємо, раніше у Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня.

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