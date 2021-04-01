В Греции ослабляют карантин на фоне увеличения случаев COVID-19

Так, с субботы будет разрешено выезжать за пределы своей собственной общины, но только в выходные дни. Упражнения можно делать максимум с тремя людьми или одной семейной группой.

При этом с понедельника, 5 апреля, вновь могут открыться розничные магазины, кроме универмагов и торговых центров.

Отметим, что с начала ноября в Греции действуют карантинные ограничения. В частности, розничные магазины, бары и рестораны закрыты, а людям разрешается покидать свои дома только по определенным причинам и после отправки текстового сообщения властям или с бланком самодекларации. Нарушения наказываются штрафом в размере 300 евро.

В Греции всего подтвердили 260 тысяч случаев коронавируса, при этом более 8 тысяч - летальные. При этом в стране многие отделения интенсивной терапии переполнены. В то же время все больше государственных больниц становятся учреждениями только для больных COVID-19.