У Греції почали діяти нові заходи для невакцинованих громадян

З понеділка, 30 серпня, в Греції почали діяти нові заходи для громадян. Вони стосуються відвідувань культурних локацій та конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema .

Так, в Греції вхід в ресторани, музеї, виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки при наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесену хворобу або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

При цьому в місцях скупчення людей і в закритих приміщеннях необхідно обов'язково носити маски. За її відсутність передбачені штрафи в розмірі до 300 євро.

Обмеження діятимуть щонайменше до 6 вересня.

Водночас співробітники закладів, які не були повністю вакциновані, повинні проходити скринінг двічі на тиждень, один раз за допомогою самотестування і один раз за допомогою експрес-тесту.

При цьому з 1 вересня вхід на ярмарки буде дозволений тільки при наявності результату тесту або сертифіката про вакцинацію.