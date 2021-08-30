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В Греции начали действовать новые меры для невакцинированных граждан

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Понедельник 30 августа 2021 19:41
В Греции начали действовать новые меры для невакцинированных граждан Фото: В Греции начали действовать новые меры для граждан (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 30 августа, в Греции начали действовать новые меры для граждан. Они касаются посещений культурных локаций и конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema.

Так, в Греции вход в рестораны, музеи, выставки и посещение мест археологических раскопок возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

При этом в местах скопление людей и в закрытых помещениях необходимо обязательно носить маски. За ее отсутствие предусмотрены штрафы в размере до 300 евро.

Ограничения будут действовать по меньшей мере до 6 сентября.

В то же время сотрудники заведений, которые не были полностью вакцинированы, должны проходить скрининг дважды в неделю, один раз с помощью самотестирования и один раз с помощью экспресс-теста.

При этом с 1 сентября вход на ярмарки будет разрешен только при наличии результата теста или сертификата о вакцинации.

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