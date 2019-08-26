У Греції через масштабну лісову пожежу евакуювали сотні туристів

У Греції через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула на вихідних, довелося евакуювати декілька сотень туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, масштабна лісова пожежа спалахнула на острові Самос. Пожежа швидко поширювалася через сильний вітер та спекотні сухі умови.

Зазначається, що на гасіння лісової пожежі були направлені щонайменше 700 вогнеборців. Однак пожежа, яка виявилася однією з найбільших за весь час, змусила місцеву владу евакуювати майже тисячу людей з готелів. Берегова охорона забирала туристів з пляжів Глікоріза та Протеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії збільшилася площа пожежі лісів Сибіру. Так, зона лісових пожеж збільшилася на 7,7 тис. га і склала 50,1 тис. гектарів. Станом на 24 серпня на території Росії діяло 109 лісових пожеж, однак за добу пожежники ліквідували 29 осередків на площі 429 гектарів.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 домовилися виділити Бразилії 22 млн доларів для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії. Крім того, Франція запропонувала надати Бразилії військову допомогу.

Додамо, що на початку серпня на грецькому острові Евбея було оголошена евакуація в трьох населених пунктах через масштабну лісову пожежу. Сильний вогонь зруйнував будинки в селі Макрималли, яке було евакуйоване, після чого попрямував на південь і південний захід країни.