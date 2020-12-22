ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Греції через коронавірус заборонили колядувати

Афіни, Вівторок 22 грудня 2020 21:03
У Греції через коронавірус заборонили колядувати
Фото: медики (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Греції заборонила в різдвяний сезон традиційне колядування, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні. Для богослужінь у церквах також запровадили обмеження.

Про це заявив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, передає видання Ekathimerini.

Церквам буде дозволено приймати прихожан тільки на Різдво, Новий рік та Хрещення. Також буде обмежено кількість осіб, які можуть перебувати всередині, залежно від розміру церкви: 25 у маленьких та 50 - у великих соборах.

Поліція проводитиме посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у період різдвяно-новорічних свят.

Нагадаємо, у Греції запровадили локдаун, який діятиме до 7 січня. Зокрема, в країні ввели нічну комендантську годину, а також заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Також РБК-Україна писало, що Греція вирішила послабити карантинні обмеження на Різдво. Відкриють перукарні та книгарні, а от школи та ресторани будуть під забороною до 7 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ГреціяКарантинКоронавірусРіздво

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся