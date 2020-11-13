У Греції безкоштовно будуть вакцинувати громадян від COVID-19

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною. Він зробив ці коментарі, головуючи на міністерській нараді з приводу урядової стратегії вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Assosied Press.

"Я наполягаю на вільному доступі всіх греків до вакцини, тому що цей уряд з самого початку розглядав вакцину як суспільне благо... Саме тому вона (вакцина, - ред) надаватиметься безкоштовно всім без винятку ", - сказав Міцотакіс.

Зазначається, що у Греції спостерігається відновлення поширення вірусу, що чинить тиск на систему охорони здоров'я країни. У четвер там оголосили про рекордну кількість нових щоденних смертей від коронавірусу та інфекцій. Наразі в країні зареєстровано понад 66 600 підтверджених випадків захворювання і 959 смертей.

Нагадаємо, уряд Греції прийняв рішення про посилення карантинних обмежень через зростання числа захворювань COVID-19.

Також РБК-Україна раніше писало, що в кінці жовтня у Греції прийняли рішення про закриття ресторанів, барів, музеїв і театрів жовтня. У країні також розширили комендантську годину.