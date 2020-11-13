ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Греции бесплатно будут вакцинировать граждан от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной. Он сделал эти комментарии, председательствуя на министерском совещании по поводу правительственной стратегии вакцинации против COVID-19.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Assosied Press.

"Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо... Именно поэтому она (вакцина, - ред) будет предоставляться бесплатно всем без исключения ", - сказал Мицотакис.

Отмечается, что в Греции наблюдается возобновление распространения вируса, что оказывает давление на систему здравоохранения страны. В четверг там объявили о рекордном количестве новых ежедневных смертей от коронавируса. Сейчас в стране зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев заболевания и 959 смертей.

Напомним, правительство Греции приняло решение об усиление карантинных ограничений из-за роста числа заболеваний COVID-19.

Также РБК-Украина ранее писало, что в конце октября в Греции приняли решение о закрытии ресторанов, баров, музеев и театров октября. В стране также расширили комендантский час.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Греция