Гренландия трещит: изменение климата ускоряет таяние льда

Это подтверждает новый анализ, который демонстрирует, как трещины на его поверхности увеличиваются в размере и глубине.

Для проведения исследования ученые использовали 8000 трехмерных карт поверхности, полученных с помощью коммерческих спутниковых снимков высокого разрешения. Эти данные позволили проанализировать эволюцию трещин на ледяном щите за период с 2016 по 2021 год.

Результаты показали, что клиновидные трещины, которые открываются в ледниках, значительно увеличились в размере и глубине за последние пять лет. Этот процесс происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Доцент географии в Даремском университете и ведущий автор исследования доктор Том Чадли отметил, что его особенно поразило, насколько быстро происходят изменения.

В одном из предыдущих исследований изменения, происходящие на ледяном щите, были замечены только за десятилетия. Однако новое исследование показало, что такие изменения можно наблюдать всего за пять лет.

С 1992 года Гренландия находится в зоне повышения уровня моря, составляющего около 14 мм. Ученые связывают это с ускорением таяния льда в ответ на более жаркую погоду и усилением движения льда в океан. Эти изменения, в свою очередь, являются результатом глобального потепления.

Исследователи уверены, что раскрытие трещин связано с ускорением ледяного щита. Уже несколько лет известно, что ледяной щит Гренландии значительно ускорился с 1990 года, и ученые связывают эти изменения с потеплением океана, которое влияет на динамику льда.

Кроме того, ученые надеются, что карты высокого разрешения, использованные в исследовании, станут основой для дальнейших исследований, направленных на более точное прогнозирование повышения уровня моря.

Сейчас имеющиеся модели не могут полностью объяснить процессы, которые называют динамической нестабильностью ледников. Эти процессы, связанные с перемещением ледников и их ускорением, могут привести к значительному повышению уровня моря.

По словам Тома Чадли, динамическая нестабильность может вызвать повышение уровня моря на метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году. Это подчеркивает необходимость улучшения прогноза изменений уровня моря, чтобы планировать, смягчать и адаптироваться к этим изменениям в течение следующих веков.