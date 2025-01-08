Гренландия может стать независимой, но не штатом США, - глава МИД Дании

"Мы полностью признаем, что Гренландия имеет собственные амбиции. Если они реализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным штатом в составе США", - сказал Расмуссен.

По его словам, беспокойство США относительно безопасности в Арктике является оправданным в связи с усилением активности России и Китая в регионе.

"Не думаю, что у нас внешнеполитический кризис. Мы открыты к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", - добавил датский министр.