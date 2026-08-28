Гречка по 85 гривен: эксперт оценил, когда может подорожать популярная крупа

Дефицита гречки в Украине не будет, но в ближайшее время эта популярная крупа может подорожать до 85 гривен за килограмм.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пустые полки - временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью".
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины уверяют, что дефицита гречки не будет, но прогнозируют рост цены до 15% (согласно данным "Минфина", средняя цена составляет 75,17 грн).
Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка считает вполне возможным, что ценник на гречку пересечет 85 грн уже в ближайшее время.
"Такой ценник вполне возможен, но сейчас ожидаем новый урожай. По данным Минфина на основе Госстата, средняя цена гречки в Украине в июле составила 75,17 грн/кг, причем она даже снизилась на 1,96% по сравнению с июнем", - сказал эксперт.
Текущий мониторинг розничных сетей Минфина, по его словам, также пока не демонстрирует скачка: средняя цена составляет около 74,57 грн/кг.
"Если взять официальную среднюю цену 75,17 грн и реализуется максимальный сценарий Минагрополитики - +15%, получим примерно 86,45 грн/кг. Чтобы средняя цена превысила 85 грн, достаточно роста примерно на 13,1%. Следовательно, математически ценник более 85 грн полностью укладывается в озвученный Министерств.
Однако, как отметил эксперт, производство гречки ожидается более чем в 80 тысяч тонн, так что физического дефицита не прогнозируют.
Напомним, ранее министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что, несмотря на отсутствие дефицита,цена на гречку может вырасти примерно на 15%.
По состоянию на 25 августа в украинских супермаркетах килограмм гречки стоил от 55 до 70 гривен в зависимости от сети.