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На грецькому острові Самос почав роботу закритий табір для біженців

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Самос, Неділя 19 вересня 2021 05:23
На грецькому острові Самос почав роботу закритий табір для біженців Фото: на грецькому острові Самос почав роботу закритий табір для біженців (twitter.com/InfomaxMk)
Автор: Анна Полисученко

На грецькому острові Самос почав роботу закритий табір для біженців. Розміститися в ньому можуть до 3000 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Об'єкт розташований в п'яти кілометрах від колишнього тимчасового табору поблизу містечка Ваті та інших населених пунктів і оточений високим парканом з колючого дроту.

Міністр у справах міграції та притулку Греції Нотіс Мітаракіс на відкритті заявив, що в новому таборі люди будуть жити в хороших умовах і в безпеці.

Він в черговий раз підкреслив, що Греція більше не є воротами для нелегальної міграції в ЄС. За словами міністра, якщо два роки тому на Самос прибули 10 500 мігрантів, то в цьому - тільки 111.

За повідомленнями грецьких ЗМІ, жителям нового табору буде щодня дозволено виходити за його межі з 8:00 до 20:00. Це правило не поширюється на тих, чиє клопотання про притулок було відхилено і хто за договором між ЄС і Анкарою повинен бути відправлений назад до Туреччини.

Тим часом гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" розкритикувала новий табір.

"Мільйони євро витрачені на будівництво об'єкта, оточеного військовим колючим дротом і оснащеного системами спостереження. І все це - для затримання людей, єдиний "злочин" яких полягає в тому, що вони шукають допомоги і стабільності. Ми можемо тільки допомогти нашим пацієнтам вижити в цьому таборі", - йдеться в заяві.

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