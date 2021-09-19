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На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев

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Самос, Воскресенье 19 сентября 2021 05:23
На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев Фото: на греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев (twitter.com/InfomaxMk)
Автор: Анна Полисученко

На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев. Разместиться в нем могут до 3000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Объект расположен в пяти километрах от бывшего временного лагеря близ городка Вати и других населенных пунктов и окружен высоким забором из колючей проволоки.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис на открытии заявил, что в новом лагере люди будут жить в хороших условиях и в безопасности.

Он в очередной раз подчеркнул, что Греция больше не является воротами для нелегальной миграции в ЕС. По словам министра, если два года назад на Самос прибыли 10 500 мигрантов, то в этом - только 111.

По сообщениям греческих СМИ, жителям нового лагеря будет ежедневно разрешено выходить за его пределы с 8:00 до 20:00. Это правило не распространяется на тех, чьё ходатайство об убежище было отклонено и кто по договору между ЕС и Анкарой должен быть отправлен обратно в Турцию.

Между тем гуманитарная организация "Врачи без границ" раскритиковала новый лагерь.

"Миллионы евро потрачены на строительство объекта, окруженного военным колючей проволокой и оснащенного системами наблюдения. И все это - для задержания людей, единственное "преступление" которых состоит в том, что они ищут помощи и стабильности. Мы можем только помочь нашим пациентам выжить в этом лагере", - говорится в заявлении.

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