Цивільним там робити нічого. Названо регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати

"Для тих хто має дітей, або жінки, особливо Харків, Донецька, Луганська області краще виїхати. Це міста запеклих військових боїв і цивільним там робити нічого. якщо лише ти не такий цивільний, який працює в службах, що забезпечують життєдіяльність військ або міста", - розповів Арестович.

Нагадаємо, сьогодні з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст - названо маршрути.

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