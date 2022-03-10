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Цивільним там робити нічого. Названо регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати

Автор: Марія Кучерявець

Цивільним, які не працюють на об'єктах забезпечення військ або міста, рекомендують за можливості виїхати. Особливо, мова йде про жителів Харкова, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича під час телемарафону.

"Для тих хто має дітей, або жінки, особливо Харків, Донецька, Луганська області краще виїхати. Це міста запеклих військових боїв і цивільним там робити нічого. якщо лише ти не такий цивільний, який працює в службах, що забезпечують життєдіяльність військ або міста", - розповів Арестович.

Нагадаємо, сьогодні з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст - названо маршрути.

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