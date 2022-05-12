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Цивільні покинули "Азовсталь", - заступник командира "Азова"

Фото: цивільні покинули "Азовсталь" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар заявив, що цивільні змогли покинути заблокований "Азовсталь". На території заводу тривають локальні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо ви говорите саме про завод "Азовсталь", то цивільні жителі, які були з нами, про яких ми дбали - їм вдалося покинути завод", - заявив Паламар.

Нагадаємо, російські окупанти оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабної війни проти України. 1 травня почалася евакуація цивільних, які довгий час перебували в бомбосховищі на "Азовсталі".

Пізніше росіяни приступили до штурму заводу. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

8 травня стало відомо, що з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося евакуювати 173 осіб. Українські військові допомагали евакуації ціною свого життя.

При цьому, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, на заводі ще залишалося понад 100 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо, тому врятувати наших військових, які знаходяться на території заводу, можна тільки дипломатичним шляхом.

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АзовстальМаріуполь