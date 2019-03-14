Громадянина Вірменії підозрюють у вбивстві співробітника АП

Фото: місце смерті співробітника АП (kyiv.npu.gov.ua)

Київська місцева прокуратура оголосила йому про підозру

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 слідчими поліції оголошено підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що 13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час встановлюється, "перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та напали на нього з метою заволодіння його особистим майном".

"Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого чоловік впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину. Тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі", - йдеться у повідомленні.

Загиблим чоловіком виявився співробітник адміністрації президента.

"За попередніми даними смерть чоловіка настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Однак остаточно причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що наразі готується клопотання суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи щодо встановлення особи другого нападника та його затримання.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Багговутівській сьогодні вранці, 14 березня, було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що чоловік працював в адміністрації президента.

Після цього президент України Петро Порошенко закликав якомога швидше встановити винних у смерті Бухтатого.