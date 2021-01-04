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Контрабандиста піймали при спробі вивезти старовинні книги та ікони в ОРЛО

Луганська область, Понеділок 04 січня 2021 13:49
Контрабандиста піймали при спробі вивезти старовинні книги та ікони в ОРЛО
Фото: затриманий контрабандист (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Прикордонники попередили спробу незаконного вивезення до окупованої частини Луганської області ікон та книг, що можуть становити культурну цінність. Наразі предмети старовини відправлені на експертизу.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, 3 січня до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 57-річний чоловік. Він прямував до окупованої Брянки. Під час перевірки у нього знайшли предмети старовини, датовані початком XІX та XX століття, однак дозвільних документів на переміщення такого роду цінностей в чоловіка не було.

Зокрема, прикордонники виявили у чоловіка ікону св. Феодори (1800 р.), книгу "Лукрецій про природу речей" (1913 р.), "Географічний атлас" (1890 р.), "Псалтирь" (1898 р.) та ікону Ісуса Христа. Ці речі, можливо, становлять історичну чи іншу культурну цінність та заборонені для переміщення через лінію розмежування.

Стосовно чоловіка правоохоронці склали адміністративні матеріали.

Фото: затриманий контрабандист (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, в середині грудня стало відомо, що під час візиту Лаврова в БіГ, йому подарували вивезену з Луганська старовинну ікону. Це викликало дипломатичний скандал.

Також в самій Боснії зажадали відставки Додіка, який подарував ікону Лаврову.

В результаті днями МЗС Росії повідомив, що передав ікону XVIII століття посольству Боснії і Герцеговини в Москві з рекомендацією встановити її походження.

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