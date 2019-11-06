Громадяни Польщі з 11 листопада зможуть відвідувати США без віз, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що з 11 листопада громадяни країни зможуть відвідувати США без оформлення візи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN 24.

Повідомляється, що відвідувати США без візи поляки зможуть на період у 90 днів.

"Посол повідомив мені, що сьогодні у Вашингтоні буде оголошено про офіційне оголошення про те, що Польща допущена до безвізової програми і що безвізові поїздки в Сполучені Штати на термін до 90 днів для туристичних і ділових цілей будуть можливі з 11 листопада цього року", - заявив Дуда.

Польський президент також подякував президенту США Дональду Трампу, який, за його словами, "рік тому пообіцяв, що Польща буде допущена до цієї безвізової програми подорожей до кінця його першого терміну".

Зазначимо, програма безвізового в'їзду в США Visa Waiver в даний час охоплює 38 країн, включаючи більшість країн Європейського союзу, за винятком Болгарії, Румунії, Хорватії та Кіпру.

Польща досі не була включена до цієї програми через великий відсоток людей, яким було відмовлено в американських візах. Він перевищував 3%, що робило неможливим приєднання Польщі до програми. В останній рік відсоток вперше впав нижче граничної позначки.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 червня Трамп заявив, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів. Також він зазначив, що Польща відповідає більшості критеріїв, які необхідні для приєднання до програми Visa Waiver.