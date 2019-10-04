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США скасували візи для громадян Польщі

Новини » Політика    04.10.2019 - 18:55
США скасували візи для громадян Польщі
Фото: Дональд Трамп і Анджей Дуда (flickr.com polandmfa)

Тепер громадяни Польщі зможуть відвідувати США до 90 днів без візи

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, дана програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в США з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Зазначимо, що відсоток відмов у візових звернення в консульство США в Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізової програми Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 червня президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів. Також він зазначив, що Польща відповідає большенству кількістю критеріїв, які необхідні для приєднання до програми Visa Waiver.

Крім того, президенти Польщі та США Анджей Дуда і Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони присутності збройних сил США на території Польщі. Згідно декларації, Штати планують збільшити своє нинішнє військове присутність у Польщі більш ніж на 1 тисячу солдатів в найближчому майбутньому.

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