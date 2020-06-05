Громадяни оцінили перспективи перемоги України над Росією

У квітні 2020 року 50,5% громадян були переконані, що у майбутньому Україна здобуде перемогу над Росією. Тільки 10.3% респондентів вважали, що переможе Росія.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даним опитування, 37,2% заявили Україна досягне перемоги над Росією, оскільки Росія слабка відстала державу, а з Україною весь цивілізований світ.

Приблизно половина громадян виступають за переговори щодо миру на Донбасі (48,8%), виступають проти 35,1% респондентів.

Крім того, 55.5% респондентів вважають, що у майбутньому Україна перейде переважно на українську мову. Водночас, 29,8% заявили, що у майбутньому Україна зробить російську мову другою державною.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом квітня-травня 2020 року. Польовий етап тривав з 26 по 30 квітня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1507 респондентів, які проживають по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України - 15% українців.