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Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Ни один из украинских баскетболистов, выступающих за океаном не сыграет за национальную команду в преквалификации чемпионата мира-2027. В частности, Святослав Михайлюк из клуба НБА "Юта Джаз".

О ситуации в сборной Украины накануне важного старта - рассказывает РБК-Украина.

Что сказал Михайлюк

Звездный баскетболист, который готовится к своему восьмому сезону в сильнейшей лиге мира, так объяснил свое решение.

"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", - заявил Михайлюк в комментарии Base of Ukrainian sports.

Кто еще не сыграет за национальную команду

В предварительной заявке сборной Украины на поединки преквалификации было пять баскетболистов, которые играют в Северной Америке.

Кроме Михайлюка, это Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Алексей Лень (последний клуб НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс", сейчас без контракта), Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", G-лига) и Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", студенческая лига NCAA).

Ни один из них не откликнулся на предложение сыграть под флагом Украины.

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Комментарий Айнарса Багатскиса

Наставник сборной Украины, латвийский специалист Айнарс Багатскис очень эмоционально отреагировал на отказ легионеров.

"Большие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич - они едут в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает. Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад: "Играть за национальную сборную, должно быть как ходить в церковь - надо снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что ты имеешь", - цитирует Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Тренер также поблагодарил баскетболистов, которые сейчас находятся в составе "сине-желтых", подчеркнув, что они, несмотря ни на что, бьются за свою страну на баскетбольной площадке.

Кто остался в обойме

Кроме исполнителей из-за океана, в ближайших матчах сборной не поможет также разыгрывающий Виталий Зотов из литовской "Йонавы" - у него травма. Таким образом, тренерский штаб рассчитывает на таких игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)
  • Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)
  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Форварды:

  • Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
  • Владимир Конев ("Днепр")
  • Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)
  • Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
  • Александр Липовый ("Колоссос, Греция)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Даниил Сипало ("Днепр")
  • Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)
  • Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
  • Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)

Контрольный матч Украина - Нидерланды (фото: ФБУ)

Контрольные матчи и официальный старт

В рамках подготовки к официальным поединкам сборная Украины провела три контрольных матча.

В латвийской Риге "сине-желтые" дважды победили Нидерланды (90:86 и 85:81). А потом в Хорватии уступили местной сборной - 71:82.

В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:

  • 6 августа, 20:00. Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00. Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00. Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00. Словакия - Украина

Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.

Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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