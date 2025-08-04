Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Что сказал Михайлюк

Звездный баскетболист, который готовится к своему восьмому сезону в сильнейшей лиге мира, так объяснил свое решение.

"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", - заявил Михайлюк в комментарии Base of Ukrainian sports.

Кто еще не сыграет за национальную команду

В предварительной заявке сборной Украины на поединки преквалификации было пять баскетболистов, которые играют в Северной Америке.

Кроме Михайлюка, это Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Алексей Лень (последний клуб НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс", сейчас без контракта), Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", G-лига) и Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", студенческая лига NCAA).

Ни один из них не откликнулся на предложение сыграть под флагом Украины.

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Комментарий Айнарса Багатскиса

Наставник сборной Украины, латвийский специалист Айнарс Багатскис очень эмоционально отреагировал на отказ легионеров.

"Большие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич - они едут в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает. Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад: "Играть за национальную сборную, должно быть как ходить в церковь - надо снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что ты имеешь", - цитирует Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Тренер также поблагодарил баскетболистов, которые сейчас находятся в составе "сине-желтых", подчеркнув, что они, несмотря ни на что, бьются за свою страну на баскетбольной площадке.

Кто остался в обойме

Кроме исполнителей из-за океана, в ближайших матчах сборной не поможет также разыгрывающий Виталий Зотов из литовской "Йонавы" - у него травма. Таким образом, тренерский штаб рассчитывает на таких игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)

Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)

Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)

Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Форварды:

Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)

Владимир Конев ("Днепр")

Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)

Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)

Александр Липовый ("Колоссос, Греция)

Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Центровые:

Максим Кличко ("Монако", Франция)

Даниил Сипало ("Днепр")

Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)

Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)

Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)

Контрольный матч Украина - Нидерланды (фото: ФБУ)

Контрольные матчи и официальный старт

В рамках подготовки к официальным поединкам сборная Украины провела три контрольных матча.

В латвийской Риге "сине-желтые" дважды победили Нидерланды (90:86 и 85:81). А потом в Хорватии уступили местной сборной - 71:82.

В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:

6 августа, 20:00. Швейцария - Украина

9 августа, 17:00. Украина - Словакия

16 августа, 17:00. Украина - Швейцария

20 августа, 19:00. Словакия - Украина

Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.

Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.