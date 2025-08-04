Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Ни один из украинских баскетболистов, выступающих за океаном не сыграет за национальную команду в преквалификации чемпионата мира-2027. В частности, Святослав Михайлюк из клуба НБА "Юта Джаз".
О ситуации в сборной Украины накануне важного старта - рассказывает РБК-Украина.
Звездный баскетболист, который готовится к своему восьмому сезону в сильнейшей лиге мира, так объяснил свое решение.
"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", - заявил Михайлюк в комментарии Base of Ukrainian sports.
В предварительной заявке сборной Украины на поединки преквалификации было пять баскетболистов, которые играют в Северной Америке.
Кроме Михайлюка, это Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Алексей Лень (последний клуб НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс", сейчас без контракта), Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", G-лига) и Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", студенческая лига NCAA).
Ни один из них не откликнулся на предложение сыграть под флагом Украины.
Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)
Наставник сборной Украины, латвийский специалист Айнарс Багатскис очень эмоционально отреагировал на отказ легионеров.
"Большие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич - они едут в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает. Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад: "Играть за национальную сборную, должно быть как ходить в церковь - надо снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что ты имеешь", - цитирует Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Тренер также поблагодарил баскетболистов, которые сейчас находятся в составе "сине-желтых", подчеркнув, что они, несмотря ни на что, бьются за свою страну на баскетбольной площадке.
Кроме исполнителей из-за океана, в ближайших матчах сборной не поможет также разыгрывающий Виталий Зотов из литовской "Йонавы" - у него травма. Таким образом, тренерский штаб рассчитывает на таких игроков.
Состав сборной Украины:
Защитники:
Форварды:
Центровые:
Контрольный матч Украина - Нидерланды (фото: ФБУ)
В рамках подготовки к официальным поединкам сборная Украины провела три контрольных матча.
В латвийской Риге "сине-желтые" дважды победили Нидерланды (90:86 и 85:81). А потом в Хорватии уступили местной сборной - 71:82.
В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.
Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:
Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.
Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
Ранее рассказали о деталях контракта Максима Шульги с "Бостон Селтикс" в НБА.
Также читайте, сколько заработает за следующий сезон Святослав Михайлюк в "Юте Джаз".