Грановський помітив відмінності в позиціях Зеленського та Разумкова щодо подвійного громадянства

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується у Верховну раду по 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, звернув увагу на відмінності в позиціях президента Володимира Зеленського та голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова щодо подвійного громадянства. Про це Грановський написав на своєму Facebook.

Грановський нагадав, що в Харкові журналіст задала питання Зеленському на тему його ставлення до подвійного громадянства Олександра Куницького, який є представником партії "Слуга народу".

"Дмитро Разумков, слід зазначити, що позиція в цьому питанні Зеленського В.О. категорично відрізняється від вашої. Якщо правильно пригадую, в інтерв'ю Соні Кошкіній ви спромоглися підкреслити, що цю помилку може виправити суспільство і харків'яни, а не партія, так як проблеми як такої ви як №1 у списку "Слуга народу" не бачите", - написав Грановський.

За словами нардепа, Зеленський чітко заявив, що у разі наявності паспорта іншої країни, людина не може балотуватися у Верховну раду.

"Дмитро Разумков, Ірина Венедиктова, як вважаєте, суспільство зараз в праві розраховувати на офіційний коментар партії, яку ви очолюєте? Буде виглядати коректно, думаєте? Єдиний фрагмент із сказаного президентом, який, на мій погляд, потребує уточнення - заява Куницького Олександра на тему його добровільної відмови від громадянства держави Ізраїль На той випадок, якщо ви все-таки вважаєте, що заява партії доречна і своєчасна, ще раз зверну вашу увагу на процедуру виходу з громадянства цієї країни", - зазначив він.

Грановський підкреслив, що процедура дуже виразна і не залишає місця для "зайвих душевних переживань".

"Важливо відзначити, що рішення про згоду на вихід із громадянства приймає виключно міністр внутрішніх справ Ізраїлю або його уповноважений, і поки такої згоди не надано, заявник все ще залишається громадянином Ізраїля. Слід взяти до уваги, що по ряду причин міністр може вважати за потрібне відмовити у виході з громадянства", - написав він.

Грановський повідомив, що обговорив цю тему з одним з тих, хто має досвід виходу з громадянства цієї країни.

"Людині довелося витратити понад 400.000 доларів США на юридичних радників з метою підготовки всіх необхідних документів для переконання міністра внутрішніх справ Ізраїлю. Чи так це у випадку з Куницьким Олександром? Я просто не знаю. Розкажіть. Це ж ваш боєць. Крім витрат в шаленому розмірі, попросіть Олександра продемонструвати суспільству весь підготовлений пакет документів, що він вже встиг, як кажуть юристи, "зафайлити" в консульство/посольство in due course. Несподіваний поворот, погодьтеся", - додав нардеп.

Нагадаємо, Зеленський в Харкові заявив, що є виборче законодавство, згідно з яким людина з подвійним громадянством не може балотуватися в нардепи.

"Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоб здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. От і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав - не може бути депутатом", - заявив Зеленський.