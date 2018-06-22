Грановський візьме під особистий контроль справи по конфлікту навколо притулку "Сіріус"

Грановський розповів про ситуацію навколо притулку "Сіріус"

Народний депутат Олександр Грановський візьме під особистий контроль кримінальні справи по притулку "Сіріус". Про це Грановський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я хочу звернутися до тих, хто надумав поглумитися над Олександрою Мезіновою і одночасно познущатися над притулком для бездомних тварин "Сіріус" і його мешканцями. Люди, так не буде. Я досить серйозно відношуся до цього питання і не дозволю займатися дурницями, коли мова йде про людей і бідних тварин. Зупиніться. Благаю. Буде горе", - написав Грановський.

За словами Грановського, йому стало відомо, що в цю неділю запланована акція біля стін притулку "Сіріус", судячи з усього, також і всередині з участю догхантерів.

"Мотив - вчинення злочину. Мета - отруїти якихось тварин і, тим самим, дискредитувати притулок і його колектив. Природно, я не дозволю і докладу максимальних зусиль. Якщо такі з'являться біля стін "Сіріуса" з подібними намірами, впевнений, будуть затримані силами правопорядку", - написав нардеп.

Він також анонсував початок роботи по систематизації отриманої раніше інформації про скоєні злочини в контексті цього конфлікту.

"Не сумніваюся, що причетні до цих абсолютно ідіотським вчинків прочитають цю мою публікацію. Для вашої зручності повідомляю, що всі співробітники притулку, яких ви мали задоволення побити, пройшли всі необхідні процедури по медичному огляду побоїв, а кримінальні справи з правильними фабулами внесено до ЄРДР і будуть перебувати на моєму особистому депутатському контролі", - зазначив Грановський.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, притулок для тварин і фонд "Сіріус" заснований Олександрою Мезіновою в 2000 році в с. Ясногородка Київської області. В 2014 році, після двох переїздів, притулок влаштувався на власній території в с. Федорівка Київської області. Притулок опікується безпритульними тваринами Києва і області, забезпечує їм проживання, лікування, щеплення, стерилізацію, займається влаштуванням в сім'ї, допомагає місту гуманно вирішувати проблему великої кількості бездомних тварин, проводить роз'яснювальні роботи серед населення. Також фондом проводиться безкоштовна вакцинація і стерилізація.