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Грановський викрив фейк про його "обід" з головою ЦВК

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:14
Грановський викрив фейк про його "обід" з головою ЦВК
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Розповсюджувачами фейку Грановський назвав позавчорашніх "лідерів думок"

Народний депутат Олександр Грановський викрив фейк про його "обід" з головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяною Сліпачук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грановського.

"Хочу звернутися до тверезої частини населення, яка ставиться з повагою насамперед до себе і в змозі відрізнити дешеві інформаційні атаки від правди. Не планував, відверто кажучи, коментувати оплачені кимось "новини", але вважаю, що повинен з урахуванням проявленого інтересу з боку журналістів, до яких я ставлюся з повагою", - написав Грановський.

Зокрема, він зазначив, що на декількох сайтах з'явилася інформація про те, що він нібито пообідав з головою ЦВК Сліпачук.

"Звісно, ця інформація з'явилася тільки для того, щоб дати старт для більш широкої розгонки новини в інтернеті і, звичайно ж, у соціальних мережах, що і сталося. В основному розповсюджувачі новини - гнилі і позавчорашні "лідери думки", що мають відношення до одного з потенційних кандидатів на посаду, ім'я якого я не буду зараз називати. Ті, для кого ця інформація має хоч якесь значення, вже у всьому розібралися", - написав він.

За словами Грановського, фотографія, яка була у відповідних новинах, - з відеосюжету програми "Схеми: корупція в деталях" 2017 року.

"Я дійсно тоді пив каву в кафе "Гірчиця" в компанії юристів. Праворуч від мене сидів чоловік, на тіло якого фахівець з комп'ютерних технологій поставив голову Сліпачук ТВ, навіть не замінивши білу чоловічу сорочку мого співрозмовника на якусь жіночу, наприклад. Але це нікого не бентежить чомусь. Збігаються тіні, розташування посуду, меню тощо", - написав нардеп.

"Ну і потім, ті люди, які зі мною частіше спілкуються, ніж щедро оплачені коментатори, знають, що з тих пір я значно схуд, так що різні особи. Жарт, звичайно, але об'єктивний... Якщо в моєму оточенні з'явиться хтось, хто дійсно в праві поставити мені таке питання, то я докладу список мінімум 35 осіб, які добре пам'ятають, що ця інформація - не більше ніж черговий привід створити якусь спірну атмосферу навколо діяльності ЦВК напередодні голосування громадян на президентських виборах. Написано для тих, у кого є совість", - додав Грановський.

ЦВК зареєструвала всіх спостерігачів від ОБСЄ, окрім росіян ЦВК відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ
Новини України Центральна виборча комісіяАлександр Грановский
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