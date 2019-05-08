Фото: Олександр Грановський (прес-служба нардепа)

У Харкові Грановський буде покладати квіти і зустрічатися з людьми

Народний депутат Олександр Грановський проведе 9 травня в Харкові. Про це він сказав в інтерв'ю порталу "ГородХ".

Зокрема, в Харкові Грановський буде покладати квіти і зустрічатися з людьми.

"Для мене це непростий день. Сьогодні популярно говорити, що ми неправильно дивилися на нашу історію - не там воювали, не за тих, не за ту батьківщину, і за що наші діди та прадіди отримали нагороди - абсолютно не зрозуміло. Я вважаю, що так говорити - просто злочин. Я добре знаю, за кого воювали мої діди по лінії батька і матері, знаю, за що вони отримали поранення, якою мовою вони говорили, проти кого воювали, і як називалася їхня Батьківщина. Я не соромлюся своєї позиції, незважаючи на те, що в різних аудиторіях люди реагують по-різному", - зазначив народний депутат.

Відповідаючи на питання про те, як він планує стати харків'янином "не за пропискою", Грановський відповів:

"Я зустрічався з батьківськими та викладацькими колективами в школах, і там це питання мені теж ставили. І я знайшов таку відповідь на це питання, яка і батьків, і викладачів задовольнила, вони мені повірили. Харків'янин не прописка. У подібних ситуаціях я пропоную показати список справ. І в цьому контексті я готовий посперечатися з великою кількістю харків'ян, хто з нас по крові, а хто за пропискою", - розповів Грановський.

Також в ході інтерв'ю Грановський розповів, що мріє про те, щоб країна стала однозначно правовою.

"Я готовий все для цього робити. Сьогодні ми живемо в дуже складному світі, рішення приймаються під впливом різних факторів... Мені б хотілося внести якусь свою лепту в те, щоб правова система працювала абсолютно автономно і вигравали найсильніші", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грановський продовжить всі проекти в Харкові, які він ініціював, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.