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Грановський має намір публічно відповісти на всі "незручні" питання

Новини » Вибори 2019    08.07.2019 - 11:54
Грановський має намір публічно відповісти на всі "незручні" питання
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Зустріч для відповідей може пройти на вихідних

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду по 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, має намір на вихідних провести зустріч для публічної відповіді на всі "незручні" питання. Про це він написав на своєму Facebook.

"Відповідальні й послідовні люди не повинні боятися відповідати на незручні питання. Найпротивніше відчуття в житті публічного політика - брехати й ховатися за чужими спинами. Я ніколи так себе не вів. Я добре розумію, що не можу і не повинен всім подобатись. Але я маю моральне право звертатися до людей і доводити свою правду. Напевно, я робив помилки, які готовий визнати і розписатися під ними", - написав Грановський.

Він підкреслив, що округ 169 у Харкові - це "небувала суміш фантастичних вражень".

"Багато зроблено, багато не зроблено, вистачає критики, досить подяки, але я знаю, що залишилося місце для складних і незручних запитань. Я пропоную їх задати мені публічно і вимагати від мене публічну відповідь. Звертаюся до тверезих і нормальних людей, не до тих, кому платять за істерику в соціальних мережах і на ТБ, до тих, хто себе поважає і вміє робити усвідомлений вибір. Зараз я займуся організацією такої зустрічі і повідомлю додатково місце і час. Скоріше всього, технічно ми зможемо провести таку зустріч в Сб або Нд", - розповів політик.

Нагадаємо, кандидат у народні депутати по 169 округу Харкова на виборах до Верховної ради Олександр Куницький внесений в список "Миротворець".

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