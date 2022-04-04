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Кордони закриють повністю: Польща і країни Балтії готують повну ізоляцію від Росії

Фото: заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Польща і країни Балтії в найближчі дні почнуть повну ізоляцію від Росії та Білорусі. Зокрема, закриють свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції від Росії", - зазначив він і опублікував відповідь міністрів транспорту вищевказаних країн.

Він уточнив, що Україна минулого тижня офіційно звернулася до цих країн з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з Росією і Білоруссю.

"Дякую всім міністрам транспорту перерахованих країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату. У разі прийняття позитивного рішення кордони з РФ і Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення і всі транспортні перевезення стануть неможливими", - додав Найєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частина депортованих з окупованих територій українців змогла виїхати з Росії в Естонію.

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