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Кордон з РФ і Молдовою посилили комплексами ядерної контролю


Обладнання суттєво підвищить технічні здібності прикордонних нарядів

Український кордон з Російською Федерацією та Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, на пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка", які знаходяться на кордоні з Росією, а також КПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою були введені в експлуатацію сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN. Це межі відповідальності Сумських, Чернігівських та Білгород-Дністровських загонів.

Керівник програми міжнародної технічної допомоги Дебра Мун зазначила, що Держприкордонслужба залишається надійним партнером і активною стороною у сфері недопущення транскордонного переміщення джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів.

"Отримане обладнання суттєво підвищить технічні здібності прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад і дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункту пропуску, крім того органи Держприкордонслужби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України, а саме передадуть відомству два катери, які будуть обслуговувати 25 осіб.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення.


 
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