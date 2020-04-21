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За границей 50 украинцев выздоровели от коронавируса

Новости » Общество     21.04.2020 - 04:57
За границей 50 украинцев выздоровели от коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Умерли за границей 7 граждан Украины

За границей от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Отмечается, что по состоянию на вечер 20 апреля на лечении за границей находится 152 украинца с диагнозом COVID-19. Кроме того, семь человек умерли.

Наибольшее количество инфицированных в Италии - 121. В Чехии лечатся 6 граждан.

За помощью в дипломатические представительства Украины за рубежом обратились 16392 человека.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

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