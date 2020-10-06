На польському кордоні затримали українця з повними коробками фунтів стерлінгів

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Шегині", прикордонники затримали українця, який намагався провести через кордон у коробках понад 120 тисяч фунтів стерлінгів. Він віз їх у мікроавтобусі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Поглиблений огляд транспортного засобу вирішили зробити після того, як 36-річний водій почав хвилюватись під час перевірки документів на оформлення мікроавтобуса "Мерседес".

"Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області Служба безпеки України викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї. Росіянин намагався її приховати у дитячих іграшках.