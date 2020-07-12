На межі з Південною Осетією російські окупанти викрали та поранили грузина

В муніципалітеті Каспі, поблизу лінії розмежування з окупованою Південною Осетією, російські війська поранили та викрали громадянина Грузії. Міністерство закордонних справ Грузії розцінює дії окупаційних сил як ще одну небезпечну провокацію.

Про це повідомляє "Грузія Online".

У грузинському зовнішньополітичному відомстві вважають, що дії російських окупантів спрямовані на загострення та дестабілізацію ситуації на місцях під час пандемії коронавірусу.

За даними Служби державної безпеки Грузії, жителя села Квемо затримали поблизу фортеці Схвіло. В ході затримання чоловік отримав поранення в ногу.

Те, що російські окупаційні сили відкрили вогонь по мирному жителю, в грузинському МЗС розцінюють як ще один приклад грубого порушення РФ угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Російське агентство "РБК" з посиланням на так званий "комітет держбезпеки Південної Осетії" розповіло, що грузин нібито відкрив вогонь з помпової рушниці по прикордонниках Південної Осетії, після чого отримав поранення гомілкостопу та був затриманий.

Нагадаємо, для повернення окупованих територій Південної Осетії та Абхазії у Грузії хотіли створити аналог нормандського формату.