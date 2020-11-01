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На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 авто

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 1 листопада, на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 автомобілів. На інших пунктах пропуску черг не спостерігається.

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Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску "Лужанка". Перетнути кордон хочуть 100 автомобілів. Така ситуація спостерігається станом на 15:00.

Раніше РБК-Україна писало, що контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. Людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Серед іншого, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

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