На кордоні з Угорщиною відновлюється робота ще одного КПВВ

У четвер, 22 жовтня, на кордоні з Угорщиною відновить свою роботу КПВВ "Косино - Барабаш". Про відновлення роботи пропускних операцій повідомили угорські прикордонники.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За інформацією угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Косино - Барабаш" буде здійснюватися виключно в 30 кілометрову зону на територію Угорщини.

При цьому наголошується, що пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

Нагадаємо, з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордону для іноземців, проте не для всіх.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Додамо, що раніше прикордонники заявляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні з-за технічних робіт у пункті пропуску "Дорогуськ".