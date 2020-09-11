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У Львівській області напали з ножем на прикордонника

Львівська область , П'ятниця 11 вересня 2020 15:04
У Львівській області напали з ножем на прикордонника
Фото: затримання нападника (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Львівській області чоловік дістав ніж та напав на прикордонника після питання про наявність документів та мету його перебування біля кордону. До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 342 КК України та ст. 345 КК України.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, інцидент стався учора ввечері, коли прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону у районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка та запитали мету його перебування у прикордонні. У відповідь незнайомець дістав ніж та накинувся на військового.

Правоохоронці здійснили попереджувальні постріли та, застосувавши спецзасоби, затримали чоловіка. В результаті нападу прикордонник не постраждав.

Зі слів зловмисника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити це не зміг, бо жодних документів з собою не мав. Причину нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Нагадаємо, раніше у Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком та двома підлітками стався конфлікт, під час якого перший дістав ніж та поранив неповнолітніх.

Крім того, у Київської області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря.

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