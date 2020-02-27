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На кордоні з Угорщиною сталася стрілянина, контрабандисти влаштували провокацію

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 21:36
На кордоні з Угорщиною сталася стрілянина, контрабандисти влаштували провокацію
Фото: ДПСУ (з відкритих джерел)

Контрабандисти намагалися протаранити загорожу на державному кордоні

У Закарпатській області сталася стрілянина біля кордону з Угорщиною, українські прикордонники заявили, що контрабандисти влаштували провокацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

За словами українських прикордонників, контрабандисти влаштували провокацію. А саме шестеро осіб прибули до спостережної вежі прикордонників на автомобілі Mitsubishi Pajero. Непрохані гості нецензурно лаялися та погрожували прикордонному наряду, а дехто з порушників почав ламати інформаційні знаки та загороджувальний паркан.

"Аби зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору. До місця події викликали співробітників Нацполіції. Зловмисників затримали, ними виявились громадяни України, мешканці Виноградівського району. Варто зазначити, що за зовнішніми ознаками особи перебували в стані алкогольного сп’яніння. До того ж, раніше вони неодноразово потрапляли у поле зору прикордонників під час спроб переміщення через кордон тютюнових виробів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники зі складу Об'єднаних сил на Донбасі викрили схеми протиправного ввезення контрафактних сигарет з непідконтрольної території на територію України. Загальна вартість виявленої підакцизної продукції становить понад 20 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернівецькій області на кордоні з Румунією правоохоронці виявили рекордну в цьому році партію контрабандних сигарет.

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