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На границе с Венгрией произошла стрельба, контрабандисты устроили провокацию

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 21:36
На границе с Венгрией произошла стрельба, контрабандисты устроили провокацию
Фото: ГПСУ (из открытых источников)

Контрабандисты пытались протаранить заграждение на границе

В Закарпатской области произошла стрельба возле границы с Венгрией, украинские пограничники заявили, что контрабандисты устроили провокацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

По словам украинских пограничников, контрабандисты устроили провокацию. А именно шестеро человек прибыли к наблюдательной вышке пограничников на автомобиле Mitsubishi Pajero. Незваные гости нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду, а кое-кто из нарушителей начал ломать информационные знаки и заградительный забор.

"Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. Стоит отметить, что по внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники из состава Объединенных сил на Донбассе разоблачили схемы противоправного ввоза контрафактных сигарет с неподконтрольной территории на территорию Украины. Общая стоимость обнаруженной подакцизной продукции составляет более 20 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет.

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