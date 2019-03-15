На кордоні України з Угорщиною відкриють ще один пункт пропуску

Відкриття пункту пропуску заплановане на 2019 рік

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году на границе с Венгрией откроется международный пункт пропуска Великая Паладь - Надьгодош. Об этом Порошенко сказал на совете регионального развития в Закарпатской области, сообщает РБК-Украина.

Президент выразил надежду, что после открытия пункта пропуска возле села Дийда, будут оптимизированы автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.

Он также отметил необходимость реализации проекта объездной дороги вокруг г. Берегово, которая соединяет венгерский автобан М-3 с трассой Киев-Чоп.

"Очень важна реализация проекта по строительству Береговской объездной дороги, которая соединит венгерский автобан М3 с нашей трассе международного значения Чоп – Киев". После открытия пункта пропуска возле села Дийда будут оптимизированы автотранспортные потоки между Украиной и странами ЕС", - отметил Порошенко.

РБК-Украина писало, что с 18 по 22 марта в пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" будет временно приостановлено оформление и пропуск грузовиков. Причина - калибровка веса на словацкой стороне.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией упали провода высоковольтной линии.