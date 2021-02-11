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На кордоні України з Польщею затримали сотню іноземців із підробленими документами

Автор: Инна Собора

На прикордонному переході в Медиці (Львівська область) затримали понад сотню громадян України та Молдови з підробленими документами. У них були фальшиві дозволи на роботу в Польщі.

Про це пише "Польське радіо".

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Іноземці намагались перетнути кордон на підставі біометричних паспортів.

"Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі", - зазначили польські прикордонники.

Українці показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі.

"Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського союзу", - йдеться в повідомленні прикордонників.

Порушникам призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.

РБК-Україна писало, що польські правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ять громадян України.

Раніше уряд Польщі видав розпорядження про скасування обов'язкового десятиденного карантину для відвідувачів через кордон.

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