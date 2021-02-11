На кордоні України з Польщею затримали сотню іноземців із підробленими документами

Іноземці намагались перетнути кордон на підставі біометричних паспортів.

"Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі", - зазначили польські прикордонники.

Українці показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі.

"Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського союзу", - йдеться в повідомленні прикордонників.

Порушникам призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.