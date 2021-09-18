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На кордоні з Україною затримали 14 нелегальних мігрантів

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Субота 18 вересня 2021 12:23
На кордоні з Україною затримали 14 нелегальних мігрантів Фото: в Україну намагалися в'їхати 14 нелегалів (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Упродовж доби прикордонники затримали 14 нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити в Україну. Вони намагалися перетнути кордон з території Угорщини та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

В Україну намагалися в'їхати громадяни Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.

Чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону. Про появу невідомих у прикордонні військовослужбовців поінформував місцевий житель. Жодних документів затримані не мали. Троє з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще один назвався громадянином Бангладеш. Наразі ця інформація перевіряється.

До того ж, в селі Мужієво Берігівського району правоохоронці зупинили "БМВ", яким українець перевозив групу з чотирьох громадян Афганістану для їх переправлення через державний кордон.

Крім того, у населеному пункті Виноградів правоохоронці виявили у готелі двох громадян Сирії, громадянина Ємену та громадянина Марокко. Разом з ними перебував провідник - українець. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

А прикордонники відділу "Смільниця" зупинили "Хюндай", яким громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні) перевозив двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.

Відносно всіх затриманих складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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