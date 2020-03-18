На кордоні України госпіталізували українця з підвищеною температурою

За минулу добу, 17 березня, при в'їзді на територію України у одного українця виявили підвищену температуру тіла, він госпіталізований для обстеження на коронавирус. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Повідомляється, що в українця була виявлена температура тіла 38 градусів.

"Надалі представниками санітарно-карантинного підрозділу дана особа направлено на обстеження в медичний заклад", - повідомили прикордонники.

Також в прикордонній службі відзначили скорочення пасажиро-транспортного потоку по всій лінії кордону України. Всього за минулу добу понад 27,6 тисяч осіб в'їхали в Україну, більше 18 тисяч - з країни. З них 4,8 тисячі іноземців, 3 тисячі яких виїхали за межі України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні набув чинності закон про протидію коронавирусу. Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження COVID-19.

Зазначимо, станом на ранок 18 березня в Україні офіційно підтверджено 14 випадків коронавірусу - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них дві людини померли.