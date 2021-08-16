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На кордоні з Румунією закрили КПВВ: що сталось

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 12:38
На кордоні з Румунією закрили КПВВ: що сталось Фото: в України припинили роботу КПВВ "Дякове" (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

На кордоні з Румунією тимчасово закрили контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду. Припинив роботу КПВВ "Дякове".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Здійснення пропускних операцій у пункті пропуску припинено у зв’язку з технічними причинами.

Про орієнтовний час відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Зазначимо, мова йде про пропускний пункт у Закарпатській області: "Дякове-Халмеу". Він знаходиться на кордоні з Румунією.

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КПВВ Румыния
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