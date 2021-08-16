На кордоні з Румунією закрили КПВВ: що сталось
Фото: в України припинили роботу КПВВ "Дякове" (УНІАН)
На кордоні з Румунією тимчасово закрили контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду. Припинив роботу КПВВ "Дякове".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Здійснення пропускних операцій у пункті пропуску припинено у зв’язку з технічними причинами.
Про орієнтовний час відновлення роботи буде повідомлено додатково.
Зазначимо, мова йде про пропускний пункт у Закарпатській області: "Дякове-Халмеу". Він знаходиться на кордоні з Румунією.