ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На границе с Румынией закрыли КПВВ: что произошло

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 12:38
На границе с Румынией закрыли КПВВ: что произошло Фото: в Украине прекратили работу КПВВ "Дякове" (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

На границе с Румынией временно закрыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. Прекратил работу КПВВ "Дякове".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Осуществление пропускных операций в пункте пропуска прекращено в связи с техническими причинами.

Об ориентировочном времени возобновления работы будет сообщено дополнительно.

Отметим, речь идет о пропускном пункте в Закарпатской области: "Дякове-Халмеу". Он находится на границе с Румынией.

Читайте РБК-Украина в Google News
КПВВ Румыния
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти