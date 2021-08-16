На границе с Румынией закрыли КПВВ: что произошло
Фото: в Украине прекратили работу КПВВ "Дякове" (УНИАН)
На границе с Румынией временно закрыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. Прекратил работу КПВВ "Дякове".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Осуществление пропускных операций в пункте пропуска прекращено в связи с техническими причинами.
Об ориентировочном времени возобновления работы будет сообщено дополнительно.
Отметим, речь идет о пропускном пункте в Закарпатской области: "Дякове-Халмеу". Он находится на границе с Румынией.