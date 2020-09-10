На кордоні з Румунією встановлять фотопастки

Фото: фотопастки (скрін відео)

На кордоні з Румунією, в межах Чернівецької області, встановлять системи фото- та відеофіксації. Визначено комплекс заходів, які будуть впроваджуватись на території Чернівецької області.

Про це під час прес-конференції повідомив начальник Чернівецького прикордонного загону Сергій Марцінкевич, передає прес-служба Державної прикордонної служби.

Перше, це інженерне облаштування кордону - встановлюється загороджувальний паркан типу "Ягоза" та загородження сіткою Рабіца.

"Планується оснащення засобами відеоспостереження, засобами фотофіксації. Також ми отримали велику кількість техніки високої прохідності - і мотоцикли, і потужні автомобілі, які дадуть змогу якісніше виконувати свої функціональні обов’язки у гірських важко прохідних місцях", - сказав він.

Нагадаємо, у серпні на кордонах з Угорщиною та Румунією у чергах стояли півтисячі автівок.

Як писало РБК-Україна, чому на західному кордоні утворюються черги транспортних засобів, пояснювали у Держприкордонслужбі.