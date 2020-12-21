На кордоні з Румунією утворились величезні затори

У Чернівецькій області перед пунктом пропуску "Порубне" на виїзд з України стоять в черзі 135 вантажівок. Черги виникли через збільшення транспорту та введення додаткових карантинних заходів румунською стороною.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Буковинська митниця Держмитслужби.
Зокрема, черги виникли через введення додаткових карантинних заходів румунською митницею "Сірет".
"Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення на під’їзному шляху до МАПП "Порубне - Сірет" у напрямку "виїзд" з митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 21 грудня 2020 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 135 вантажівок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Закарпатській області затримали угрупування. Вона організувала нелегальний переправлення людей до Євросоюзу.
У листопаді повідомлялось, що перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворились затори.