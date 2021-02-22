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На кордоні з Росією прикордонники провели навчальні стрільби

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 лютого 2021 14:12
На кордоні з Росією прикордонники провели навчальні стрільби Фото: навчання (dpsu.gov.ua/ua)
Автор: РБК-Україна

На військовому полігоні в Сумській області, яка межує з Росією, українські прикордонники провели навчальні стрільби. Під час цього заходу також було здійснено марш на бронетехніці.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, опублікувавши відповідні фото і відео.

Як сказано в повідомленні, бійці одного з підрозділів Сумського прикордонного загону вдосконалювали навички стрільби з групового і стрілецької зброї.

Фото: навчання (dpsu.gov.ua/ua)

У прес-службі ДПСУ зазначили, що прикордонники впоралися з поставленими завданнями і продемонстрували високий рівень майстерності.

Після завершення навчань колона бронетехніки повернулася в розпорядження військової частини.

Нагадаємо, що українські прикордонники з початку 2021 роки не допустили до перетину кордону 400 осіб, сто з яких були потенційними нелегальними мігрантами.

Також раніше повідомлялося, що в Україні в 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень. Верховна Рада вже прийняла закон, яким надається згода на проведення в країні навчань за участю іноземних збройних сил.

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