На кордоні з Росією прикордонники провели навчальні стрільби
На військовому полігоні в Сумській області, яка межує з Росією, українські прикордонники провели навчальні стрільби. Під час цього заходу також було здійснено марш на бронетехніці.
Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, опублікувавши відповідні фото і відео.
Як сказано в повідомленні, бійці одного з підрозділів Сумського прикордонного загону вдосконалювали навички стрільби з групового і стрілецької зброї.
У прес-службі ДПСУ зазначили, що прикордонники впоралися з поставленими завданнями і продемонстрували високий рівень майстерності.
Після завершення навчань колона бронетехніки повернулася в розпорядження військової частини.
Нагадаємо, що українські прикордонники з початку 2021 роки не допустили до перетину кордону 400 осіб, сто з яких були потенційними нелегальними мігрантами.
Також раніше повідомлялося, що в Україні в 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень. Верховна Рада вже прийняла закон, яким надається згода на проведення в країні навчань за участю іноземних збройних сил.