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На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы

Новина українською → Украина, Понедельник 22 февраля 2021 14:12
На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы Фото: учения (dpsu.gov.ua/ua)
Автор: РБК-Украина

На военном полигоне в Сумской области, которая граничит с Россией, украинские пограничники провели учебные стрельбы. Во время этого мероприятия также был совершен марш на бронетехнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, опубликовав соответствующие фото и видео.

Как сказано в сообщении, бойцы одного из подразделений Сумского пограничного отряда совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия.

Фото: учения (dpsu.gov.ua/ua)

В пресс-службе ГПСУ отметили, что пограничники справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

После завершения учений колонна бронетехники вернулась в распоряжение воинской части.

Напомним, что украинские пограничники с начала 2021 года не допустили к пресечению границы 400 человек, сто из которых были потенциальными нелегальными мигрантами.

Также ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен. Верховная Рада уже приняла закон, которым предоставляется согласие на проведение в стране учений с участием иностранных вооруженных сил.

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