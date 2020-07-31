На кордоні з Росією чоловік пішов на таран прикордонної служби ФСБ

Фото: ФСБ РФ (Facebook.com)

Російські прикордонники щоб зупинити чоловіка застосували зброю

В Ростовській області на російсько-українському кордоні в районі Григорівки чоловік на автомобілі пішов на таран прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Щоб зупинити чоловіка російські прикордонники застосували зброю.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними ФСБ, чоловік займався контрабандою і намагався провезти на територію Росії велику партію товарів народного споживання.

"При затриманні порушник не виконав законні вимоги прикордонного наряду про зупинку і спробував втекти на російській території, направивши свій автомобіль на прикордонників, при цьому небезпечно маневруючи і створюючи загрозу їх життю і здоров'ю", - повідомили у ФСБ росії.

Чоловіка вдалося затримати після застосування зброї. Він отримав поранення стегна.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України викрила поставки в Росію товарів військового призначення.

Також повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю українські прикордонники затримали фуру з рекордною партією сигарет.